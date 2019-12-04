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Galatasaray'dan Arda Turan transferine açık kapı!

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
ARDA’YA AÇIK KAPI!

Başkanı , transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, için, “Henüz bize intikal eden bir şey yok. Geleceği göreceğiz” diyerek transfere açık kapı bıraktı.

G.Saray Başkanı , transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. hakkında konuşan Cengiz, "Henüz bize intikal eden hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz" diyerek bu transfere açık kapı bıraktı. Cengiz, Onyekuru için ise "Onyekuru'yu bilemiyorum. için ocak ayını bekliyoruz" ifadesini kullandı. maçındaki hakem yönetimini de eleştiren Başkan Cengiz, "Sörlohth'un gol öncesi Marcao'yu ittiği görülüyor. VAR da bunun görülebilmesi için var. Orada teknik ekibin, VAR ekibinin önüne sunması lazımdı. Yayıncı kuruluş da görüntüyü maçtan 1 saat sonra verdi. Bu da hiçbir işi yaramaz" açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz, 'ın Trabzonsporlu Pereira'ya yaptığı hareketi de doğru bulmadığını sözlerine ekledi.

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