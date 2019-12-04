Galatasaray'dan Arda Turan transferine açık kapı!
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Arda Turan için, “Henüz bize intikal eden bir şey yok. Geleceği göreceğiz” diyerek transfere açık kapı bıraktı.G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda Turan hakkında konuşan Cengiz, "Henüz bize intikal eden hiçbir şey yok. Geleceği göreceğiz" diyerek bu transfere açık kapı bıraktı. Cengiz, Onyekuru için ise "Onyekuru'yu bilemiyorum. Transfer için ocak ayını bekliyoruz" ifadesini kullandı. Trabzonspor maçındaki hakem yönetimini de eleştiren Başkan Cengiz, "Sörlohth'un gol öncesi Marcao'yu ittiği görülüyor. VAR da bunun görülebilmesi için var. Orada teknik ekibin, VAR ekibinin önüne sunması lazımdı. Yayıncı kuruluş da görüntüyü maçtan 1 saat sonra verdi. Bu da hiçbir işi yaramaz" açıklamasını yaptı. Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Trabzonsporlu Pereira'ya yaptığı hareketi de doğru bulmadığını sözlerine ekledi.
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