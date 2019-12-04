İngiliz basınından Galatasaray için flaş transfer iddiası! Xherdan Shaqiri...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Fatih Terim’in raporu sonrası devre arası operasyonu için kolları sıvayan Galatasaray’ın Liverpool’da forma giyen Shaqiri için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçirdiği ağır sakatlık sonrası gözden düşen yıldız futbolcuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle masaya oturduğu da ifade ediliyor.Devre arasında kadroda çok önemli bir revizyon yapmayı planlayan Galatasaray'da Xherdan Shaqiri sesleri yükseliyor... İngiliz basını, Sarı- Kırmızılılar'ın Liverpool formasını giyen İsviçreli futbolcunun transferi için resmi görüşmelere başladığını öne sürüyor.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Haberde, geçirdiği ağır sakatlık sonrası Liverpool'da gözden düşen Shaqiri'nin kiralanması için Galatasaray yönetiminin İngilizler'le pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.
LİGDE 11 DAKİKA OYNAYABİLDİ
2023 yılına kadar sözleşmesi olan İsviçreli kanat oyuncusu bu sezon Premier Lig'de 11, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.
2012'DE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ!
G.Saray yine Terim'in takımın başında olduğu 2011-12 sezonunun devre arasında Shaqiri'yi istemiş, hatta KAP'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitiren Bayern olmuştu.
Bu sezon sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen Shaqiri, Terim'in gözdesi.
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