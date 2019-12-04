İngiliz basınından Galatasaray için flaş transfer iddiası! Xherdan Shaqiri...

Fatih Terim’in raporu sonrası devre arası operasyonu için kolları sıvayan Galatasaray’ın Liverpool’da forma giyen Shaqiri için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın geçirdiği ağır sakatlık sonrası gözden düşen yıldız futbolcuyu kiralamak için İngiliz kulübüyle masaya oturduğu da ifade ediliyor.

2012'DE

arasında kadroda çok önemli bir revizyon yapmayı planlayan'dasesleri yükseliyor...basını,'ınformasını giyenfutbolcunun transferi içinöne sürüyor., geçirdiği ağır sakatlık sonrası'da gözden düşeni'nin kiralanması içinyönetiminin'le pazarlık halinde olduğu da vurgulandı.yılına kadar sözleşmesi olankanat oyuncusu bu sezon'de 11,'nde ise 3 dakika oynayabildi. Shaqiri'nin ayrılık kararı aldığı da belirtiliyor.yine'in takımın başında olduğusezonunun devre arasında'yi istemiş, hatta'a bildirim yapmıştı. Ancak transferi bitirenolmuştu.sezon sakatlıknedeniyle fazlaforma giyemeyenShaqiri, Terim'ingözdesi.