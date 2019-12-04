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Galatasaray'da Nzonzi’nin rakamları içler acısı!

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
NZONZİ’NİN RAKAMLARI İÇLER ACISI!

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan 'nin kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Fransız ön libero oynadığı son 6 maçın 3'ünü hiç top kapmadan tamamladı. Nzonzi'nin sezon istatistiği ise maç başına 1.3 top kapma oldu.

Sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan 'nin kötü performansı istatistiklere de yansıdı. Fransız ön libero oynadığı son 6 maçın 3'ünü hiç top kapmadan tamamladı. Nzonzi'nin sezon istatistiği ise maç başına 1.3 top kapma oldu.

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