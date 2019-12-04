Ferdi Kadıoğlu'ndan 1 dakikada 1 gol 1 asist
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İstanbulspor karşısında F.Bahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu 1 dakika içinde 1 asist, 1 gol üreterek alınan galibiyette önemli rol oynadı.İstanbulspor karşısında F.Bahçe'de en çok dikkat çeken isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Genç oyuncu 1 dakika içinde 1 asist, 1 gol üreterek alınan galibiyette önemli rol oynadı.
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