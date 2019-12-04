Bir skandal daha! Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya Curling Federasyonu ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya Curling Federasyonu ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.
Türk sporcular, verdikleri bu asker selamının, motivasyon amaçlı olduğunu söyledi.
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