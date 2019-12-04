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Bir skandal daha! Curling Federasyonu'na 'asker selamı' soruşturması...

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
BİR SKANDAL DAHA! CURLİNG FEDERASYONU'NA 'ASKER SELAMI' SORUŞTURMASI...

'in Helsingborg kentinde düzenlenen 'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.

İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen 'nda Türk sporcular, kazandıkları maç sonunda 'asker selamı' verdi. Dünya ise asker selamıyla ilgili soruşturma başlattıklarını bildirdi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı duruma tepki gösterdi: Bu tamamen motivasyon amaçlı bir şey. Bizim vatan sevgimizi, bayrak düşkünlüğümüzü anlamaları zaman alacak.


Türk sporcular, verdikleri bu asker selamının, motivasyon amaçlı olduğunu söyledi.

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