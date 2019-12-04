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Dorukhan Toköz'e talip var

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
DORUKHAN’A TALİP VAR

başında Dorukhan etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için 'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Sezon başında Dorukhan Toköz etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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