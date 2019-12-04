Dorukhan Toköz'e talip var
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Sezon başında Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.Sezon başında Dorukhan Toköz'ü transfer etmek için büyük uğraş veren Udinese'nin sakat olmasına rağmen yıldız oyuncu için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
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