Eski Burak Yılmaz sahnede! Kral'ı tutmak çok zor...

Burak Yılmaz yeniden şahlandı... Sezona sakat başlayan golcü futbolcu son maçlarda eski kimliğine bürünürken Beşiktaş'ın başarısında büyük pay sahibi oldu. Kayserispor karşısında 2 gol, 1 asist yapan tecrübeli golcü bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Kayserispor maçında 2 gol, 1 asist yapan Siyah-Beyazlı oyuncu karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmayla taraftarlardan büyük alkış alırken galibiyette rol oynadı.

yeniden şahlandı... Sezona sakat başlayan golcü futbolcu son maçlarda eski kimliğine bürünürken'ın başarısında büyük pay sahibi oldu.karşısındagol,asist yapan tecrübeli golcü bu sezon oynadığıkarşılaşmadagol,asistlik bir performans ortaya koydu.maçındagol,asist yapanoyuncu karşılaşmanın son bölümünde yaptığı pres ve savunmayla taraftarlardan büyük alkış alırken galibiyette rol oynadı.