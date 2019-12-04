Beşiktaş son 7 haftada büyük bir çıkış içinde!
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Beşiktaş 6. hafta sonunda Fenerbahçe’nin 6, Galatasaray ve Trabzon’un 4 puan gerisindeydi. O dönemde küme düşme hattında olan Kartal şimdi ezeli rakiplerini solladı.Kartal bambaşka bir kimliğe büründü... Sezona Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, 6. hafta sonunda 16. sırada yer buldu. O dönemde küme düşme hattına inen Siyah-Beyazlılar F.Bahçe'nin 6, G.Saray ve Trabzonspor'un da 4 puan gerisine düştü.
AVCI'NIN KOLTUĞU SALLANTIDAYDI
Beşiktaş'ın küme düşme hattına girmesiyle Abdullah Avcı'nın gönderileceği bile konuşuluyordu, 6. hafta sonunda Kartal G.Birliği ile birlikte ligin en çok gol yiyen ekibiydi.
G.SARAY DÖNÜM NOKTASI OLDU
Kartal 6. hafta sonunda aynı zamanda (-4) averaja sahipti. Takım tam bir kriz ortamındayken G.Saray derbisinde alınan galibiyet Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. O maç bir dönem noktası oldu.
ARTIK ZİRVE HESAPLARI YAPILIYOR
Beşiktaş G.Saray maçından sonraki 4 maçı da kazanarak 5'te 5 yaptı. Ligde 3. sıraya yükselen Kartal şimdi Trabzonspor'a 1, F.Bahçe'ye 2 ve G.Saray'a 4 puan fark atmayı başardı.
KARTAL RAKİP TANIMIYOR
Ligde son 5 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş müthiş bir seri yakaladı. İlk yarının son 4 maçına odaklanan Kartal şimdi zirve hesapları yapmaya başladı. Takımın sürekli kazanması futbolculara da öz güveni geri getirdi.
ALLAH YARDIM EDİYOR
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Çebi, "Takım aslan gibi. Allah bize yardım ediyor" dedi.
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