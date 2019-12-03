Kasımpaşa'nın yeni hocası Tayfut Havutçu oldu

Kasımpaşa'nın Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından yeni hocasını açıkladı. Kasımpaşa'nın yeni tenik patronu, bir dönem A Milli Futbol Takımı'nda Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu oldu.

Süper Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu.

beIN SPORTS'un haberine göre Hikmet Karaman ve Şota Arveladze ile de görüşen Kasımpaşa, son olarak Tayfur Havutçu'da karar kıldı ve 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

LUCESCU'NUN YARDIMCISIYDI

Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı'nda yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da görev yapmıştı.