04 Aralık 2019, Çarşamba
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Giannulis için önce PAOK’la konuşulmalı

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Giriş Tarihi: 04.12.2019
GİANNULİS İÇİN ÖNCE PAOK’LA KONUŞULMALI

'un sol beki Dimitrios 'in menajeri, "Oyuncum tabii ki 'ye gelmek ister. Ama sözleşmesi var. Önce PAOK ile görüşülmeli" açıklamasında bulundu.

Paok'un sol beki Dimitrios 'in menajeri, "Oyuncum tabii ki 'ye gelmek ister. Ama sözleşmesi var. Önce 'la görüşülmeli" dedi

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