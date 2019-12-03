Trabzonspor skoru koruyamıyor!
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Trabzonspor bu sezon öne geçtiği 5 maçta toplam 11 puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Galatasaray'a 2'şer puan kaptıran Trabzonspor, Sivasspor'a ise öne geçtiği maçta mağlup oldu.Galatasaray maçında 90. dakikada yediği golle 2 puan kaptıran Trabzonspor sezon başından itibaren öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü korumada sıkıntı yaşıyor. Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybı yaşayan takım olan Trabzonspor, Galatasaray maçında da aynı üzüntüyü yaşadı. Bordo-mavili takım bu sezon öne geçtiği 5 maçta toplam 11 puan kaybı yaşadı. Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Galatasaray'a 2'şer puan kaptıran Trabzonspor, Sivasspor'a ise öne geçtiği maçta mağlup oldu.
NWAKAEME DÜŞÜŞTE!
Trabzon'da geçen sezonun kahramanlarından Nwakaeme bu sezon beklenen performansı sergileyemiyor. Nijeryalı bu sezon 21 maçta 4 gol, 5 asist üretti.
STURRIDGE İLE YÜZ YÜZE
Fırtına Türkiye Kupası'nda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman, idmandan önce Daniel Sturridge ile özel görüşme yaptı.
SON ANDA KAÇIRDIK!
Trabzon yerel medyası, bordo-mavillerin G.Saray ile berabere kalmasıyla ilgili çarpıcı başlıklar kullandı. Kuzey Ekspres gazetesi, "Aslan'ı yakaladık. Son anda kaçırdık" başlığını attı.
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