Ve Falcao sahaya indi
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Uzun süredir ortalıklarda gözükmeyen Kolombiyalı yıldız dün fizyoterapist eşliğinde çalıştı... Ancak Falcao’nun ne zaman forma giyeceği hala belirsiz.Sakatlığı nedeniyle 2 ayı aşkın süredir forma giyemeyen ve bir süredir Madrid'te tedavi olan Radamel Falcao sonunda ortaya çıktı... Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda sahada ve salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ancak Falcao'nun ne zaman forma giyeceği belirsiz... Diğer sakatlar Şener ve Babel de takımdan ayrı olacak çalıştı.
Fatih Terim idman sırasında Radamel Falcao ile özel bir görüşte gerçekleştirdi.
LEMINA İÇİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Bu sezon sakatlıklardan canı çok yanan Galatasaray'da şimdi de Lemina endişesi yaşanıyor. Trabzonspor maçında oyuna devam edemeyen Gabonlu yıldızın durumu bugünkü MR'da belli olacak. Feghouli'nin de MR'nın çekileceği açıklandı.
TAYLAN'IN BÜYÜK HEYECANI
Şu ana kadar ligde sadece 3 dakika oynayabilen Taylan'ı heyecan sardı. Genç yıldız yarın Tuzla ile oynanacak kupa maçında 11'de olacak.
JIMMY DURMAZ GÖZE GİRDİ
Trabzonspor maçının 2. yarısında forma giyen Jimmy Durmaz performansıyla beğeni topladı. Fatih Terim'in özel olarak tebrik ettiği tecrübeli yıldıza artık daha çok şans vereceği öğrenildi.
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