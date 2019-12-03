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Arda Turan dönecek!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ARDA TURAN DÖNECEK!

'ın eski sportif direktörü , Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, 'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.

'ın eski sportif direktörü , Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, 'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.

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