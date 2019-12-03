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Ersun Yanal için kritik 4 hafta! Kaderi Fenerbahçe’nin alacağı sonuçlara bağlı

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Giriş Tarihi: 03.12.2019
YANAL İÇİN KRİTİK 4 HAFTA

'nin son 2 maçta aldığı beraberlik ’a olan güveni azalttı. Tecrübeli hocanın geleceği 4 maçta alınacak sonuçlara göre şekillenecek.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Sarı-Lacivertli takımın ligde son 2 maçta önce , ardından da ile berabere kalarak toplam 4 puan kaybetmesi tecrübeli hocaya olan eleştirileri daha da artırdı.



DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yanal'la arası pek iyi olmadığı öne sürülen 'un saha sonuçlarından ve oynanan futboldan memnun olmadığı ortaya çıktı. Koç'un Yanal'ın durumunu gözden geçireceği belirlendi.



GÖZLER SON 4 MAÇA ÇEVRİLDİ
F.Bahçe'nin G.Birliği, , ve Ç. maçları Yanal'ın da kaderini belirleyecek.

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