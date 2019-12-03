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Kanarya’nın kupa mesaisi

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Giriş Tarihi: 03.12.2019
KANARYA’NIN KUPA MESAİSİ

F.Bahçe Kupası 5. tur ilk maçında bugün 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak. 'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. F.Bahçe'de , Mevlüt ve forma giyemeyecek. Mücadele seyircisiz oynanacak.

F.Bahçe Kupası 5. tur ilk maçında bugün 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. F.Bahçe'de Luiz Gustavo, Mevlüt ve Hasan Ali forma giyemeyecek. Mücadele seyircisiz oynanacak.

SARI-LACİVERTLİLER HIZ KESMEDİ
, İstanbulspor ile bugün oynayacağı maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı.

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