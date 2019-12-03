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Fenerbahçe itiraz edecek

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Giriş Tarihi: 03.12.2019
FENERBAHÇE İTİRAZ EDECEK

F.Bahçe'nin maçından sonra yaşadığı çifte standarda isyanı sürüyor. Yeni maçında benzer pozisyonda penaltısı tekrar edilmeyen F.Bahçe, Göztepe maçında 2. penaltıda çifte ihlal olduğu konusunda 'ye itirazda bulunacak.

F.Bahçe'nin Göztepe maçından sonra yaşadığı çifte standarda isyanı sürüyor. Yeni Malatya maçında benzer pozisyonda penaltısı tekrar edilmeyen F.Bahçe, Göztepe maçında 2. penaltıda çifte ihlal olduğu konusunda 'ye itirazda bulunacak.

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