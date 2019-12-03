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Golün taktiği Tunç’tan

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Giriş Tarihi: 03.12.2019
GOLÜN TAKTİĞİ TUNÇ’TAN

Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftarı 'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç, gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli yıldız 'in koruduğu kaleye gol attı.

Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı... Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki taraftarı 'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli yıldız 'in koruduğu kaleye gol attı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Engellilerimiz için yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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