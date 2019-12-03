Golün taktiği Tunç’tan
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç, sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli yıldız Erce Kardeşler'in koruduğu kaleye gol attı.Turkcell, 3 Aralık Dünya Engelliler günü için özel bir projeye imza attı... Kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Tunç Genç'in hayali, Turkcell'in 5G teknolojisi sayesinde gerçek oldu. Tunç sanal gerçeklik gözlüğü aracılığıyla Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'u yönlendirdi, Norveçli yıldız Erce Kardeşler'in koruduğu kaleye gol attı. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Engellilerimiz için yeni çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
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