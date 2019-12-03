Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı’yı bağrına bastı
Giriş Tarihi: 03.12.2019
Beşiktaş taraftarı Kayseri maçı sonrasında Abdullah Avcı’yı sahaya çağırdı. Gözleri dolan tecrübeli hoca tribünleri dolaşırken taraftara da üçlü çektirdi. Avcı maç sonrası "Beşiktaş ruhunu daha iyi anladım. Taraftara teşekkür ederim" dedi.Beşiktaş Kayserispor'u farklı yenerken maç sonrası yaşananlar skorun önüne geçti. Kayserispor maçı sonrasında bütün takımı tribünlere davet eden taraftarlar soyunma odasına inen Abdullah Avcı lehine uzun süre tezahüratta bulundu.
TRİBÜNLERİ TEK TEK GEZDİ
Tribünlerin çağrısına kayıtsız kalmayan ve soyunma odasından dönen Avcı taraftarlara teşekkür ederken tribünleri tek tek gezdi. Taraftarlar Avcı sahaya çıktığında çiçek verdi.
BEŞİKTAŞ RUHUNU İYİ ANLADIM
Tribünlere üçlü çektiren Avcı'nın gözlerinin dolduğu görüldü. Avcı maçtan sonra, "Beşiktaş'ın ruhunu bugün daha iyi anladım. Taraftara verdiği destekten dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
MAÇA ÇOK İSTEKLİ BAŞLADIK
Oyuncularının maça çok istekli başladığını söyleyen Avcı, "2. yarı topu koşturamadık" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ EN ERKEN GOLÜNÜ ATTI
Kartal bu sezon en erken golünü Atiba ile attı. Kanadalı starın 20. dakikada attığı gol Kartal'ın en erken golü oldu.
Beşiktaş bu sezon evinde 7'nci maçına Kayserispor karşılaşmasıyla çıktı. Kartal kendi evinde toplam 13 gol kaydetti.
Beşiktaş Kayserispor'un işini ilk yarıda bitirdi. Kartal bu skorla ligde 3. sıraya yükseldi.
18 MAÇTIR YENİLGİ YOK
Beşiktaş, Kayserispor maçıyla birlikte evindeki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Kartal en son mağlubiyetini geçen sezon Sivasspor önünde aldı
Beşiktaş evinde bambaşka... Siyah- Beyazlılar Vodafone Park'ta ligde 18 maçtır yenilmiyor. Bu statta son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında alan Siyah- Beyazlılar o maçtan sonra evlerinde oynadıkları 18 lig maçında 13 galibiyet, 5 beraberlik aldı. İç saha maçlarında 44 puan toplayan Siyah- Beyazlılar bu seride fileleri 37 kez havalandırırken kendi kalesinde 16 gol görerek buyük bir başarı elde etti.
BERNA BAŞKANA FORMA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetimi, Kayserispor maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na üzerinde isminin yazılı olduğu 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.
Beşiktaş'ın ilk gol anonsunu 35 yıl sonra protezle yürüyen engelli Buket Durmuş yaptı.
ADEBAYOR'DAN KAYSERİ'YE VEDA
Kayserispor'un tecrübeli golcüsü Adebayor karşılaşmadan sonra verdiği demeçte Kayserispor'dan ayrıldığını açıkladı.
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