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Hatay zirveyi geri aldı

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Giriş Tarihi: 03.12.2019
HATAY ZİRVEYİ GERİ ALDI

1. Lig'de lider Hatayspor deplasmanda 'u 1-0 mağlup etti. 'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Konuk ekip ligdeki 8. galibiyetini aldı. Ev sahibi Balıkesirspor ise 13. maçında 5. kez kaybetti.

TFF 1. Lig'de lider Hatayspor deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Hatay'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Selim Ilgaz kaydetti. Konuk ekip ligdeki 8. galibiyetini aldı. Ev sahibi Balıkesirspor ise 13. maçında 5. kez kaybetti.

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