03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Miha Zajc’a Genoa talip

SPOR
Giriş Tarihi: 03.12.2019
MİHA ZAJC’A GENOA TALİP

İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki 'a Genea'nın talip olduğunu ve bu transferin bitebileceğini yazdı.

İtalyan medyası daha önce Empoli'de forma giyen 25 yaşındaki Miha Zajc'a Genea'nın talip olduğunu ve bu transferin bitebileceğini yazdı.

POTADA AVRUPA HEYECANI
Erkek Basketbol takımlarımız FİBA Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Zorlu karşılaşmaların programı şöyle: 20.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Dijon, 22.30 Pau Orthez-Teksüt Bandırma.

TURGUTLU 2 GOLLE YIKTI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Turgutluspor, deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Turgutluspor puanını 26'ya çıkarak averajla 3. sırada yer alırken, 24 puanda kalan Karşıyaka 5.'liğe geriledi.

ARKAS SET VERMEDİ
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. haftanın son maçında , Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. 82 dakika süren maçın setleri 25-21, 25-16, 25-19 bitti.



DÖNECEK!
'ın eski sportif direktörü , Radyospor'da Özgür Sancar'a açıklamalar yaptı... Ergün, Arda Turan'ın Sarı-Kırmızılılar'a olası transferi konusunda, "gördüklerim ve takiplerimden Arda Turan, Ocak'ta Galatasaray'a olacak gibi geliyor" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN