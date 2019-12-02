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Ümraniye’de gülen yok

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Giriş Tarihi: 02.12.2019
ÜMRANİYE’DE GÜLEN YOK

1.Ligi'ndeki önemli maçta Ümraniye ile Akhisarspor 2-2 berabere kaldı. Evsahibi Gimbert ile öne geçmesine rağmen Akhisar Uğur ve Ergin'le 2-1'i yakaladı. Ancak Emircan dengeyi sağladı. Diğer sonuçlar şöyle: - Ad.Demir: 1-0, Bolu-Menemen: 2-2, Altay-Eskişehir:1-1.

TFF 1.Ligi'ndeki önemli maçta Ümraniye ile Akhisarspor 2-2 berabere kaldı. Evsahibi Gimbert ile öne geçmesine rağmen Akhisar Uğur ve Ergin'le 2-1'i yakaladı. Ancak Emircan dengeyi sağladı. Diğer sonuçlar şöyle: - Ad.Demir: 1-0, Bolu-Menemen: 2-2, Altay-Eskişehir:1-1.

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