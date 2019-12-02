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Galatasaray 13 maçtır kazanamıyor

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Giriş Tarihi: 02.12.2019
GALATASARAY 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

 'de Trabzonspor, ve ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı... Sarı- Kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve 'e gol atamadı. Dün ilk kez büyük bir maçta fileleri havalandırmayı başardı... göreve geldiğinden beri 3 büyüklere karşı sadece 1 kez kaybetti. Dün son dakikada yıkıldı ama yine kaybetmedi.

Galatasaray 'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı... Sarı- Kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e gol atamadı. Dün ilk kez büyük bir maçta fileleri havalandırmayı başardı... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve geldiğinden beri 3 büyüklere karşı sadece 1 kez kaybetti. Dün son dakikada yıkıldı ama yine kaybetmedi.



SÜPER LİG'DEKİ İKİNCİ GOLÜ
Galatasaray'ın Japon sol kanat oyuncusu takımına 1 puan getiren golü attı... Tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ikinci golüne imza attı.

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