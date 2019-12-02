Galatasaray 13 maçtır kazanamıyor
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Galatasaray Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı... Sarı- Kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e gol atamadı. Dün ilk kez büyük bir maçta fileleri havalandırmayı başardı... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve geldiğinden beri 3 büyüklere karşı sadece 1 kez kaybetti. Dün son dakikada yıkıldı ama yine kaybetmedi.Galatasaray Süper Lig'de Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 13 maçı kazanamadı... Sarı- Kırmızılılar, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'e gol atamadı. Dün ilk kez büyük bir maçta fileleri havalandırmayı başardı... Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman göreve geldiğinden beri 3 büyüklere karşı sadece 1 kez kaybetti. Dün son dakikada yıkıldı ama yine kaybetmedi.
SÜPER LİG'DEKİ İKİNCİ GOLÜ
Galatasaray'ın Japon sol kanat oyuncusu takımına 1 puan getiren golü attı... Tecrübeli futbolcu Süper Lig kariyerindeki ikinci golüne imza attı.
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