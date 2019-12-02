Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den üye olun çağrısı
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.
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