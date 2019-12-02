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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den üye olun çağrısı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2019
ÇEBİ’DEN ÜYE OLUN ÇAĞRISI

Başkanı bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. Beşiktaş taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Başkanı bir yandan kulübün borçlarını yapılandırmak için çabalarken diğer taraftan kulübün gelirlerini artırmaya çalışıyor. taraftarı 5 bin TL karşılığı kulübe üye olduğu için Çebi taraftarı üye olmaya çağırarak, "Herkes bize destek olsun" ifadesini kullandı.

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