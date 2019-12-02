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Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
SPORCULARI TAŞIYAN OTOBÜS YOLDA KALDI

'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute takımını taşıyan otobüsün imdadına ekipleri yetişti. 20 sporcunun ihtiyaçları giderildi.

ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Mevki'nde ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zorlukla ilerledi.

KARA SAPLANDI

Gece saatlerinde 'den 'a giden ve içerisinde ampute takımını taşıyan yolcu otobüsü kara saplandı.

EKİPLER YARDIMA KOŞTU

Kendi çabaları ile otobüsü hareket ettiremeyen sporcuların ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüsü saplandığı yerden çıkardı.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

İçerisinde 20 sporcunun bulunduğu otobüs kurtarıldı ve sporcuların Erzincan'da ihtiyaçları giderildi.

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