Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute futbol takımını taşıyan otobüsün imdadına AFAD ekipleri yetişti. 20 sporcunun ihtiyaçları giderildi.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas Karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Mevki'nde ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zorlukla ilerledi.

KARA SAPLANDI

Gece saatlerinde Kayseri'den Trabzon'a giden ve içerisinde ampute futbol takımını taşıyan yolcu otobüsü kara saplandı.

EKİPLER YARDIMA KOŞTU

Kendi çabaları ile otobüsü hareket ettiremeyen sporcuların ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüsü saplandığı yerden çıkardı.

İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

İçerisinde 20 sporcunun bulunduğu otobüs kurtarıldı ve sporcuların Erzincan'da ihtiyaçları giderildi.