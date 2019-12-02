Hasan Ali’de yırtık var
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Cumartesi gecesi Göztepe ile oynanan maç öncesinde Hasan Ali ağrı hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi Gençlerbirliği imaçında forma giyemeyecek.Cumartesi gecesi Göztepe ile oynanan maç öncesinde Hasan Ali ağrı hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi Gençlerbirliği imaçında forma giyemeyecek.
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