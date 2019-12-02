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Hasan Ali’de yırtık var

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Giriş Tarihi: 02.12.2019
HASAN ALİ’DE YIRTIK VAR

Cumartesi gecesi ile oynanan maç öncesinde hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi imaçında forma giyemeyecek.

Cumartesi gecesi ile oynanan maç öncesinde hissetmiş ve 11'den çıkartılmıştı. Dün yapılan kontrallerde ise Sarı-Lacivertliler'e kötü haber geldi. Hasan Ali Kaldırım'ın kasığında kısmı yırtık tesbit edieldi. Tedavisine başlanan Hasan Ali, cuma gecesi imaçında forma giyemeyecek.

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