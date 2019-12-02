Beşiktaş - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki ekip, oynayacakları maçla Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasının canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden gerçekleştirebilirsiniz

Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 46 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmayı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 72 golüne, sarı-kırmızılılar 44 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı. İkinci devre Kayseri'de yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

KAYSERİSPOR: Lung , Lopez , Poulain , Abdennour , Yasir , Hasan , Şamil , Djedje , Mensah , Emre Demir , Adebayor