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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında defansta revizyon var

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Giriş Tarihi: 02.12.2019
FENERBAHÇE'NİN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DEFANSTA REVİZYON VAR

'nin Gençlerbirliği maçında kadroda değişiklikler olacak. Kırmızı kart cezasını kupa maçında çekecek olan Gustavo Hasan Ali'nin yerine sol beke geçecek. Cezalı Dirar'ın yerine Isla oynayacak. de orta sahaya geçiyor.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kadroda değişiklikler olacak. Kırmızı kart cezasını kupa maçında çekecek olan Gustavo Hasan Ali'nin yerine sol beke geçecek. Cezalı Dirar'ın yerine Isla oynayacak. de orta sahaya geçiyor.

DENİZ TÜRÜÇ ARTIK 10 NUMARAYI İSTİYOR!
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