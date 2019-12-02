Emre Demir kimdir? 15 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir nereli?

Emre Demir kimdir? Beşiktaş – Kayserispor maçında kendisine ilk 11’de şans bulan Kayserisporlu futbolcu Emre Demir nereli? Emre Demir, İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla bu sezon ilk kez 11'de çıkacak. Genç yeteneğin Beşiktaş maçında nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. İşte, Emre Demir hakkında bilgiler…

Emre Demir kimdir, nereli? 15 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir kimdir sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Beşiktaş – Kayserispor maçında, Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun'un ilk 11'de sahaya sürdüğü Emre Demir'in performansı merakla bekleniyor. Emre Demir geçtiğimiz ay oynanan Gençlerbirliği maçında fileleri havalandırarak Süper Lig tarihinin en genç oyuncusu olmuştu.

EMRE DEMİR KİMDİR?

Nisan 2014'te Kayserispor'da filiz lisansı çıkan Emre Demir, hızı ve yetenekli sol ayağı ile öne çıkıyor. Barcelona'nın altyapı tesisleri olan dünyaca ünlü La Masia'da denemeye giden oyuncu o dönem ismini duyurmuştu.

Kayserispor, Emre Demir'i Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye'den transfer ettikten sonra özel çalışmalar ile güçlenmesine ve tecrübe kazanmasına uğraş vermişti. Emre, küçük yaşına rağmen tecrübe kazanması için zaman zaman profesyonel takım ile idmanlara katılmıştı.

Mersin'de dünyaya gelen genç futbolcu, 9 Kasım 2019'da oynanan Gençlerbirliği - Kayserispor maçında fileleri havalandırmış, Süper Lig tarihinin en genç gol atan oyuncusu olmuştu. Emre Demir bunu 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken gerçekleştirerek Süper Lig tarihine geçti.

Sol ayaklı olan ve 1.75 boyundaki Emre Demir, kanatlarda ve on numarada forma giyebiliyor. Emre Demir, U14 Ligi'nde 49 maçta 49 gol, U15 Ligi'nde 3 maçta 5 gol, U16 Ligi'nde 30 maçta 10 gol ve U17 Ligi'nde 7 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

Henüz 15 yaşındaki Emre Demir'in Kayserispor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.