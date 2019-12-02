Abdullah Avcı, Kayseri maçı öncesi uyardı: Galibiyet serisi sürecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, "Kayseri bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.
Beşiktaş Kayserispor önünde 5'te 5 hesapları yapıyor... Teknik Direktör Abdullah Avcı takımla yaptığı toplantıda, "Kayseri bizim dönüm noktamız. 5'te 5 yaparsak bizi zor durdururlar. Rakibimizin ligde sonuncu olması sizi yanıltmasın. Bu tür takımlar her zaman tehlikelidir" dedi.
HER MAÇ FİNAL
Artık her maçı final olarak düşünmeleri gerektiğini vurgulayan Avcı, "Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puan. Bu maçların ilk halkası Kayserispor. Taraftarımız önünde kazanmalıyız" diye konuştu.
KARTAL'DA HEDEF 5'TE 5 YAPMAK
Ligde son 4 maçı kazanarak 12 puan toplayan Beşiktaş, Kayserispor'u da yenerek seriyi sürdürmenin planlarını yapıyor.
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