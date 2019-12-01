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Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 01.12.2019
TALHA AHMET ERDEM DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

'nda kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

'nda kazanarak, bu alanda 'ye ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

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