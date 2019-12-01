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Hasan Ali Kaldırım'da yırtık tespit edildi

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Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Göztepe - maçında tedbir amaçlı oynatılmayan 'da çekilen MR sonrası kısmi yırtık tespit edildi.

, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile 3 Aralık Salı günü evinde yapacağı 5. tur ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda, Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de oynayan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

19 yaş altı takımından oyuncuların da katıldığı idmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

HASAN ALİ KALDIRIM'DA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

ve Mevlüt Erdinç, özel program eşliğinde çalıştı. Geçen haftaki antrenmanda ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın çekilen MR sonucunda kasığında kısmi yırtık tespit edildi. İki gün dinlendirilen Hasan Ali, tedbir amaçlı Göztepe karşılaşmasında forma giymemişti.

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