Denizlispor Gaziantep'te 2-1 kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Denizlispor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Denizlispor'a 3 puanı getiren gol 85. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

Ev sahibi Gaziantep 54. dakikada Kayode ile öne geçti. Konuk eki Denizlispor'un cevabı gecikmedi. 58. dakikada skoru eşitleyen isim Hadi Sacko oldu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Hadi Sacko oldu. Denizlispor Hadi Sacko'nun golüyle Gaziantep'te 2-1 kazandı.

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