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Maç öncesi Hasan Ali şoku

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Giriş Tarihi: 01.12.2019
MAÇ ÖNCESİ HASAN ALİ ŞOKU

F.Bahçeli Hasan , maçı öncesi ısınmada sakatlandı. 'nin yerine karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu gelişme Kanarya'nın oyun dizilişini de değiştirdi. Dirar sol beke, Ozan ise sağ beke geçti.

F.Bahçeli Hasan , maçı öncesi ısınmada sakatlandı. 'nin yerine karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bu gelişme Kanarya'nın oyun dizilişini de değiştirdi. Dirar sol beke, Ozan ise sağ beke geçti.

FENERBAHÇE'DE 3'LÜ ROTASYON
Malatya maçında şans verilen Alper ve Tolga'nın yerine Rodrigues ile Kruse oynadı. Sakatlanan Hasan Ali'nin yerine de Deniz oynadı.

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