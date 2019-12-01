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Ahmet Nur Çebi: Elektrik faturasını bile ödeyemiyoruz

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Giriş Tarihi: 01.12.2019
ELEKTRİK FATURASINI BİLE ÖDEYEMİYORUZ

'ta 3. Olağan toplantısı dün yapıldı. Divan’da konuşan Başkan , kulüpte israf dönemi yaşandığını söyleyerek, “Elektrik faturasını bile ödeyemiyoruz” itirafını yaptı.

Beşiktaş'ta 3. Olağan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi kendilerinden önce kulüpte bir israf dönemi yaşandığını söyleyerek," gelen bilet, sponsor gelirlerinden 1 kuruş alamıyoruz. Ben şimdi ayda 15 milyon Euro'yu nereden bulacağım. Bütün gelirleri temlik etmişler. Elektrik faturasını bile ödeyemiyoruz" dedi. Divan'da Fikret Orman'ı da eleştiren Çebi, "Bana abi diyen adam ben olmadan seçim kararı aldı. Eğer camiadan yardım alamazsam dizlerimin üzerine çökerim" dedi.

BORÇ 2 MİLYAR 759 MİLYON LİRA
'nda 2 milyar 759 milyon 185 bin 877 lira olarak açıklandı. Borç 11 Mayıs'a göre 336 bin lira arttı.



BJK MÜZESİ'NE ÖZEL HEDİYE
Başkan Çebi hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen kartal motifli motorsikletini Beşiktaş Müzesi adına devr aldı.

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