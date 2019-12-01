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Karadeniz’de sert gece! Trabzonspor ve Galatasaray karşı karşıya...

SPOR
Giriş Tarihi: 01.12.2019
KARADENİZ’DE SERT GECE

’de haftanın en önemli maçı bugün saat 19.00’da oynanacak. Kritik mücadeleyi yönetecek. Maç eksiğiyle lider 'ın 5 puan gerisinde yer alan Trabzon ve 8 puan geride kalan G.Saray'da tek hedef galibiyet...

Süper Lig'de 13. hafta müthiş bir mücadeleye sahne olacak... Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Trabzonspor ve Galatasaray bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. 19.00'da başlayacak kritik maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.



STURRIDGE&EKUBAN MÜJDESİ
Lider Sivas'ın dünkü galibiyeti sonrası iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Ev sahibi ekipte A.Ömür ve Novak sakat, A.Parmak cezalı. Ekuban ve Sturridge ise kadroda yer alacak.



CİMBOM'DA SIKINTI BÜYÜK
Cimbom'da ise sıkıntı çok büyük... Babel, Falcao, Andone, Luyindama ve Şener sakatlığı nedeniyle bu akşam yok. İki takım arasındaki maçlarda Galatasaray'ın 58'e 42 üstünlüğü var.

BERABERE BİTMİYOR!
Trabzon ile arasındaki son 10 lig maçından 6'sında bordo-mavililer, 4'ünde sarı-kırmızılılar 3 puana ulaştı. Son 13 maçta beraberlik yok.



KARAMAN: 1 TERİM: 1
Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Galatasaray'ın hocası 2 kez karşılaştı. İki hoca da 1 kez kazandı.



90 DAKİKA SAVAŞALIM
Trabzonspor'un kaptanı Sosa arkadaşlarıyla özel toplantı yaptı.
Trabzon, Galatasaray maçına kilitlendi... Bordo-Mavililer'in kaptanı Sosa kritik maç öncesinde arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldızın, "90 dakika savaşacağız. Bir an olsun gevşemek yok. Bu maç sezonun en kritik maçı" dediği öğrenildi.



GİZLİ GOLCÜ FEGHOULİ!
Galatasaray'ın yıldızı Trabzon'da 'e yakın oynayacak
Cimbom'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda gözler Sofiane Feghouli'de olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Fatih Terim'in derbide ileri uçta oynayacak Adem Büyük'ün hemen arkasında Feghouli'ye görev vereceği öğrenildi.

İKİ OYUNCU SINIRDA
Galatasaray'da Younes Belhanda ve Adem Büyük, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

AKYAZI'DA TRABZONSPOR ÇOK ÜSTÜN
Bordo-Mavililer yeni evinde Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı
Kritik maç öncesinde istatistikler Trabzonspor'u gösteriyor... Bordo-Mavililer Akyazı'ndaki yeni stadında Galatasaray'a karşı oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Trabzon rakibini sırasıyla 2-0, 2-1 ve 4-0 yendi.

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