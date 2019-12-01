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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 01.12.2019
SÜPER LİG'DE BİR İSTİFA DAHA

Süper Lig'in 13. haftasında lider Sivasspor'a 2-0 kaybeden Kasımpaşa'dan ayrılık haberi geldi. Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Detaylar gelecek...

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