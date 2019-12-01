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Fenerbahçe deplasmanda bu sezon tam 12 puan kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
'DERT'LASMAN

Fener, Castro ve Alpaslan’ın (pen.) gollerine ve Rodrigues’le cevap verdi. Beraberlikle evine dönen Kanarya deplasmanda bu sezon tam 12 puan kaybetti...

Fenerbahçe deplasmanda yine kayıp… Sarı- Lacivertliler 13. hafta maçında Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. 7'de Castro ceza sahası dışından yaptığı vuruşla 'yi 1-0 öne geçirdi. 40'ta Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda kafayla skoru dengeledi.

ALTAY KURTARDI, VAR İPTAL ETTİ
Alpaslan'ın 55'te kullandığı penaltıyı kaleci Altay kurtardı. Devamında F.Bahçe, Moses'la golü buldu ancak Altay'ın çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrar edildi.



RODRIGUES SKORU EŞİTLEDİ
F.Bahçe'nin golü iptal olurken, Göztepe tekrar atışında Alpaslan'la 2-1 öne geçti. Kanarya, 68'de Vedat Muriç'in asistinde Garry Rodrigues'le 2-2'lik eşitliği yakaladı.

OZAN DİREĞİ GEÇEMEDİ...
Ozan Tufan'ın 88'de kafa ile kaleye yolladığı şut direğe takıldı. Gustavo 90+1'de çift sarıdan atıldı. Göztepe'de Deniz 90+2'in bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



GUSTAVO KIZARDI!
Brezilyal�� orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dirar da cezalısı oldu. İki yıldız G.Birliği maçında oynamayacak.



Son 3 deplasman maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan 'de eleştiri oklarının hedefinde.

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