Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında ortam gerildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe’nin 2. golünden sonra çıkış kapısına yönelirken bazı futbolseverler kendisine laf atınca tansiyon yükseldi.
Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye konuk olduğu 13. hafta mücadelesinin ikinci yarısında tansiyon yükseldi. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, Göztepe'nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı.
Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç'a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Göztepe 2-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
- 49 sayı attı, tarihe geçti!
- EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
- Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
- Trabzonspor yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi
- Fatih Terim'den flaş Muslera kararı! Teklif gelmişti...
- Göztepe-Fenerbahçe maçına damga vuran karar! Penaltı...
- Saatler kaldı! İşte muhtemel rakiplerimiz...
- Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
- Türkiye’nin rakipleri kim oldu? İşte EURO 2020 gruplarında eşleşmeler!
Daha Fazla Gör
- Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır?
- 1 saat içerisinde en fazla ağaç dikme rekoru Endonezya'nın Tuban şehrinden Türkiye'nin hangi şehrine geçmiştir?
- EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu!
- Göztepe Fenerbahçe maçı canlı anlatım İZLE | Video
- Türkiye’nin rakipleri kim oldu? İşte EURO 2020 gruplarında eşleşmeler!
- YDS sınav giriş belgesi nereden alınır? 1 Aralık YDS/3 sınav yeri sorgulama!
- Tüm binalar için zorunlu! Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?
- Euroleague’de rekor kıran Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli?
- Gözler Polis Akademisi’nde! Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
- Hercai 23. bölüm izle! Hercai 23. bölüm tek parça izle! - ATV
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş 4. grup çağrısı ne zaman başlıyor?