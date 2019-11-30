Türkiye’nin rakipleri kim oldu? İşte EURO 2020 gruplarında eşleşmeler!
EURO 2020 elemlerinde Türkiye’nin rakipleri kim oldu? Türkiye’nin gruptaki rakipleri belli oluyor. Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen kura çekimine Türkiye 3. torbadan katılacak. Türkiye’nin rakipleri kim sorusuna yanıt aranıyor. Turnuvada toplam 24 takım mücadele edecek. Gruplarda 4 takım yer alacak, toplam 6 grup olacak. İşte, EURO 2020’de Türkiye’nin rakipleri!
Türkiye'nin rakipleri kim oldu? EURO 2020 grup eşleşmeleri futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Önümüzdeki yaz aylarında düzenlenecek EURO 2020 turnuvası için heyecan dorukta. EURO 2020 kura çekimi yapılırken Türkiye'nin rakipleri de araştırılıyor. Türkiye'nin rakipleri kim? Türkiye kura çekimine 3.torbadan katılırken, turnuvada toplam 24 takım yer alacak.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİM?
A Milli Futbol takımımızın rakipleri saat 20:00'de yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Gruplardaki tüm eşleşmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
EURO 2020 KURA ÇEKİMİ TORBALARI
1. torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, İspanya, Ukrayna
2. torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya
3. torba: Portekiz, Türkiye, Danimarka, Avusturya, İsveç, Çekya
4'üncü Torba: Galler, Finlandiya, Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya), Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda) Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail), Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)
EURO 2020 NEREDE YAPILACAK?
EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.
Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:
İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya
EURO 2020 FİNALİ NEREDE?
UEFA''nın ilk açıkladığı planda final karşılaşması Brüksel'de oynanacaktı. Burada devam eden stadyum inşaatının gecikmesi üzerine UEFA, turnuvanın finalini İngiltere'ye alma kararını verdi.
Wembley Stadı'nda oynanacak EURO 2020 Finali'nin tarihi ise 12 Temmuz 2020 olarak belirlendi.
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