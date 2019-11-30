Son dakika: Trabzonspor yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi

Son dakika haberine göre; Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Trabzonspor yönetimi, olağan genel kurulda mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün olağan mali genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, yaptığı konuşmasında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e 17 milyon euro karşılığında transfer olan Yusuf Yazıcı'dan gelen paranın Bankalar Birliği'ne gittiğini açıkladı. Bu arada Trabzonspor Yönetimi olağan genel kurulda mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor'un Olağan Mali Genel Kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor. Başkan Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"OYUNCULARIMIZIN ALACAĞI BULUNMUYOR"

"Trabzonspor'da hiçbir futbolcunun alacağı bulunmuyor. Kasım ayı ödemeleri de 4 gün önce yapıldı. Kadro maliyetini 17-18 milyon liraya indirdik. Son 10 yıllık tarihimizde en önemli sponsorluk ve reklam gelirlerini elde ettik."

"UEFA ŞARTLI OLARAK YOLLADI"

"55 milyon euro zarar ettiğimiz için UEFA bizi disiplin kuruluna sevk etmişti. Çalışmalarımız sayesinde UEFA'ya giderlerimizin yüzde 60 azalttığımızı ve diğer her şeyi detaylı olarak anlattık. Görüşmeler sonrasında UEFA bizi şartlı olarak yolladı. Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı 30 Haziran'da imzaladık ve Avrupa gelirlerimizin yüzde 50'sini vermek şartıyla Avrupa'ya katılım sağladık."

"TOPLAM BORCUMUZ 828 MİLYON LİRA"

"Kulübün toplam borcu 828 milyon TL. Gelirlerimizi yüzde 55 oranında arttırdık ve bu konuda da lideriz. Giderini en ciddi şekilde düşüren kulüp de Trabzonspor kulübüdür. Kulübün kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcuyu en yüksek bedelle yurt dışına ihraç eden kulüp de Trabzonspor."

"BANKALAR BİRLİĞİ İLE ANLAŞMA YAPAN İLK KULÜBÜZ"

"Bankalar Birliği ile anlaşma yapan ilk kulübüz. Yapılan anlaşma sadece futbolla ilgili harcamaları kapsıyor. Futbolcu alacakları, bonservis harcamaları gibi kalemler. Yönetici alacakları gibi harcamalar yeniden yapılandırmayı kapsamıyor."

"FUTBOL AİLESİNE BORCUMUZ 210 MİLYON LİRAYDI"

"Futbol ailesine olan borçlar derken futbolcu, menajer ve kulüplere verilen bonservisle alakalı olan borçlar. Bonservis ücretleri, menajer ve futbolcu borçları futbol ailesiyle alakalı borçlar bu şekilde. Bizim futbol ailesine olan borcumuz 30 Haziran itibariyle 210 milyon TL civarındaydı. Bu borç artık bankaya olan bir borç, futbol ailesine bir borcumuz yok."

"GELİRLERİN YÜZDE 70'İ BORCA GİDİYOR"

"Futbolla ilgili olan tüm gelirler önce Bankalar Birliği'ne geliyor. Yüzde 70'i borç ödemeye bırakılıyor. Bir kulübün bütçesinin Bankalar Birliği ve TFF tarafından kontrol edilmesi hoş değil fakat bu noktaya biz getirdik. Kimseyi suçlamaya hakkımız yok."

"ANLAŞMAYI YAPMAZSAK AVRUPA'YA GİDEMEZDİK"

"Bu anlaşmayı yapmasaydık futbolcuların 6 aylık alacakları vardı, UEFA'ya katılım sağlayamayacaktık. Hoş değil ama kulüpleri disipline eden uygulamalardan birisidir. Belirlenen limitin dışına çıkıldığı takdirde futbolla ilgili olan tüm gelirler temlik edilmiş durumda."

"TALİMATNAMENİN 1 YIL ERTELENMESİ HAKSIZ REKABETİ VE ADALETSİZLİĞİ DOĞURUR"

"Paranın hiçbir yere kaçma şansı yok. Belirlenen limitler dışında harcama şansınız yok. Ocak ayında bu talimatlar yürürlüğe girecek, uyan kulüpler yoluna devam edecek. Bilinçle o kuralları ihlal eden kulüpler talimatların uygulanmasını ertelenmesini talep ederse karşılarında Trabzonspor olarak duracağım. Ben şampiyonluk yolundayken bu yarış içerisinde bu kurallara uyuyorum. Lisans talimatların uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi haksız rekabetin ve adaletsizliğin önünü açar. Bu durumda masada ve federasyonda her türlü savaşacağız."

"KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ BORSADA KÂR ETTİK"

"Kulüp tarihinde ilk kez Trabzonspor borsada 106 milyon lira kâr açıkladı. Göreve geldiğimiz zaman camiamıza söz verdiğimiz üzere, tüm gerçekler ve gerekçeler doğrultusunda yaptığımız şeyler bunlar. Olağanüstü şeyler yapmadık ama kulübün, ekonominin ve sporun doğrularını yapmaya çalıştık. Kulübün gelirlerini arttırarak ve gelirler doğrultusunda giderleri de azaltarak bu noktaya geldik. İMKB'deki değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 350 oranında bir artış göstererek dün 29 Kasım itibariyle 490 milyon TL gibi bir değere ulaştık.

"SEYİRCİ ORTALAMAMIZ YÜZDE 25 ARTTI"

"Trabzonspor kulübü örnek ve lider olmak zorunda. Passolig satışlarında kadın taraftarlara satılan Passolig sıralamasında 3. veya 4. sırada gözüküyoruz. Trabzonspor'un kadın taraftarları yüzde 18 ile Türkiye'de maçlara en fazla gidip takımlarını destekleyen taraftar. Bu kulübe gönül vermiş milyonlarca taraftarın hakkını koruyarak, başımızı omuzlarımızın üstünde dik şekilde dolaşmamızı sağlayan bu kulübe hizmet boynumuzun borcuydu."

"GENEL KURULUN ARALIK AYINDA YAPILMASI ANLAMSIZ"

"Bu genel kurulun Aralık ayında yapılması çok anlamsız. Mali genel kurulların mayıs ayında sezon bitiminde yapılması çok daha akılcı ve daha gerçekçi olur. Mali Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"TRABZONSPOR YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ"

Trabzonspor'da yönetim mali ve idari yönden ibra edildi..