Göztepe - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Geride kalan 12 maçta 21 puan alan Fenerbahçe, ligde 4. sırada bulunuyor. Yeni teknik direktörü İlhan Palut yönetiminde çıktığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 16 puanla 10. sırada. 20.00'de başlayan karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. 20.00'de başlayan ve Bornova Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem ABülkadir Bitigen yönetiyor Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa İlker Coşkun. VAR hakemi olarak Fırat Aydınus; AVAR hakemi olarak ise Bahattin Duran görev yapıyor. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

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İlk 11'ler

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Deniz, Victor Moses, Garry Rodriguez, Max Kruse

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Müsabaka başladı.

5' Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Fenerbahçe atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Max Kruse.

7' Dogalnar Stadium stadında, Göztepe takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

7' GOL! Göztepe Andre Castro ile 1-0 öne geçti.

12' Deniz Turuc şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Dogalnar Stadium Stadı'nda skor değişmedi.

14' Ofsayt! Garry Rodrigues ofsayta düşen oyuncu.

16' Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

18' Göztepe savunması Garry Rodrigues tarafından çekilen şutu engelliyor. Dogalnar Stadium Stadı'nda skorda değişiklik yok.

19' Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Belözoglu.

21' Dogalnar Stadium Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Luiz Gustavo ancak isabet yok.

22' Göztepe atağında Serdar Gürler kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

27' Izmir şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Göztepe takımının sağlık ekibi yerde kalan Lamine Gassama için sahada.

33' Ofsayt! Ev sahibi hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

36' Fenerbahçe takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Dogalnar Stadium Stadı'ndaki şutun sahibi Luiz Gustavo.

37' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Alpaslan Öztürk (Göztepe).

38' Dogalnar Stadium Stadı'nda yan hakemin ofsayt bayrağı havada. Bayrak, ev sahibidan Serdar Gürler için kalkıyor.

40' Gole yaklaşan takım Göztepe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Berkan Emir. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

40' Korner kazanan takım Göztepe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Serdar Gürler.

42' Max Kruse kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Göztepe savunmasınca engelleniyor.

44' Dogalnar Stadium stadında, Emre Belözoglu sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

44' GOL! Maça denge geldi. 1-1. Kafa vuruşu ile golü atan isim Fenerbahçe takımından Aziz,Serdar. Gol pasını veren isim Emre Belözoglu.

45' +1 Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 1 dk. Ekleneceğini gösterdi.