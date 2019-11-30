Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları taraftarlar ve futbolseverler tarafından soruluyor. Süper Lig 13. haftaya 4. sırada başlayan Fenerbahçe bundan sonraki hiçbir maçta puan kaybetmeden liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Göztepe de bulunduğu 9. sıradan yukarılara doğru çıkmak için mücadele ediyor. Göztepe Fenerbahçe maçından ayrıntılar haberimizde.

Göztepe - Fenerbahçe maçı Süper Lig'in bu haftaki karşılaşmaları arasında öne çıkanlar arasında yer alıyor. Ligde istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe için Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrılmak çok önemli. İşte Göztepe Fenerbahçe maçına dair detaylar...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe Fenerbahçe maçı, 30 Kasım 2019 Cumartesi saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe Fenerbahçe maçı saat 20.00'de beIN Sports HD 1 kanalında naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN GÖZTEPE MAÇI KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede tedavileri tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Alman futbolcu Max Kruse de yer aldı. İzmir'e gidecek 22 kişilik kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric."

YANAL KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Kruse.

İLHAN PALUT'UN 11'İ DE ŞEKİLLENDİ

Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Göztepe'nin şu 11'le sahada olması bekleniyor:

Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

BETO: GALİP GELMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ

Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe'nin takım kaptanı kaleci Beto, müsabakadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "Matematiksel olarak da kalenizde ne kadar gol görmezseniz, galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır" diye konuştu.

ZANKA: 3 PUAN İÇİN GİDİYORUZ

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Zanka, deplasman maçlarının zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Oraya 3 puan almak için gideceğiz. Çünkü bu seviyedeki bir ligde deplasmanlarda alınan 3 puanların çok büyük önemi var. Bunun bilincinde olup gideceğiz ve umarım bu 3 puanı tabloya yazdıracağız" dedi.

Sarı-lacivertli takımın birçok istatistikte zirvede olduğunu dile getiren Zanka, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Ben de bu dönemlerden birinde olduğumuza inanıyorum. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Biz o pozisyonları bulabiliyoruz ancak sonuçlar kısır geçiyor diyebilirim. Ancak bunun üzerine çalışıp daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile karşılaştığı 50 maçın sadece sekizini kazanabilen Göztepe (19B 23M), bu galibiyetlerin altısını iç sahada aldı.

Ligde Fenerbahçe'yi ağırladığı son sekiz maçın sadece birinde mağlup olan Göztepe (3G 4B), bundan önceki dokuz maçta rakibini bir kez yenebilmişti.

Ligdeki son iki deplasman maçında gol atamayan Fenerbahçe, en son Nisan-Ağustos 2008 arasında art arda üç dış saha maçını golsüz tamamlamıştı.

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de topa en fazla sahip olan (%64), en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan (%85), rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan (348) ve en fazla isabetli şut çeken (74) takım.

Süper Lig'de sekiz maçtır rakiplerine gol atan Göztepe (11 gol), bundan önceki 14 karşılaşmanın 10'unda fileleri havalandıramamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan iki takımdan biri Göztepe (6).

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın (10) ardından en az gol yiyen üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Göztepe, Fenerbahçe & Sivasspor (12).

Bu sezon ceza sahası içinden en az gol atan takım olan Göztepe (6), aynı zamanda ceza sahası dışından en fazla gol atan üç takımdan biri (5, Sivasspor & Yeni Malatyaspor ile birlikte).

Göztepe'nin Süper Lig'de iç sahada attığı son altı golün üçünde Soner Aydoğdu'nun direkt katkısı var (1 gol & 2 asist).

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisi Tolga Ciğerci'den geldi.