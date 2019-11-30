EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu!

EURO 2020 grupları kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te tamamlandı. Türkiye kura çekimine 3. torbadan katıldı. A Milli Futbol Takımımızın kupadaki rakipleri belli oldu. EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek Türkiye'nin rakipleri İtalya, İsviçre ve Galler...

Türkiye'nin EURO 2020 gruplarındaki rakipleri belli oldu. Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek turnuvaya toplam 24 takım katılacak. Turnuvada takımlar 6 grupta mücadele edecek ve her grupta 4 takım olacak.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımımız A Grubu'nda mücadele edecek. Rakiplerimiz İtalya, İsviçre ve Galler oldu. Mililerimiz maçlarını Roma ve Bakü'de oynayacak.

EURO 2020'nin açılışı, A Milli Takımımız ile İtalya arasında oynanacak maçla yapılacak.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN EURO 2020 FİKSTÜRÜ

12 HAZİRAN / ROMA

İtalya – TÜRKİYE

17 HAZİRAN / BAKÜ

TÜRKİYE – Galler

21 HAZİRAN / BAKÜ

İsviçre - TÜRKİYE

A GRUBU: İtalya, İsviçre, Türkiye, Galler

B GRUBU: Belçika, Rusya, Danimarka, Finlandiya

C GRUBU: Ukrayna, Hollanda, Avusturya, Play-Off D Yolu Galibi: (Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus)

D GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Çekya, Play-Off C Yolu Galibi: (İskoçya, Norveç, Sırbistan, İsrail)

E GRUBU: İspanya, Polonya, İsveç, Play-Off B Yolu Galibi: (Bosna, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda)

F GRUBU: Almanya, Fransa, Portekiz, Play-Off A Yolu Galibi: (İzlanda, Bulgaristan, Macaristan, Romanya)

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE YAPILACAK?

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.



Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.



İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.



Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.



Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.