29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Vedat Muric idmana katıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
VEDAT MURİC İDMANA KATILDI

F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. süren Muric ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldı. ise idmanın tamamında takımla çalıştı. hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla bitti.

F.Bahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. süren Muric ısınma ile 5'e 2 pas çalışmasında yer aldı. Kruse ise idmanın tamamında takımla çalıştı. hücum defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla bitti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN