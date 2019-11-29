29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hasan Ali: Eski gücüme yaklaştım

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
HASAN ALİ: ESKİ GÜCÜME YAKLAŞTIM

Ağır bir sakatlıktan döndüdüğünü ve sezon başında yeterli idman yapamadığını belirten , "Forma şansı buldukça ve ekstra çalışmalarla açığımı kapattım. Eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Ağır bir sakatlıktan döndüdüğünü ve sezon başında yeterli idman yapamadığını belirten , "Forma şansı buldukça ve ekstra çalışmalarla açığımı kapattım. Eski gücüme yaklaştığımı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN