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Isla’nın itirazı reddedildi

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
ISLA’NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

, F.Bahçe'nin 'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız maçında görmüştü.

Tahkim Kurulu, F.Bahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Şilili yıldız maçında görmüştü.

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