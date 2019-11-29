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Şok! Victor Ruiz 4 hafta yok

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
ŞOK! VİCTOR RUİZ 4 HAFTA YOK!

'a 'den kötü haber geldi... maçında sağ ayak bileğinde hisseden Ruiz'in ayak bileği iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. oyuncu 4 hafta yok.

'a 'den kötü haber geldi... maçında sağ ayak bileğinde hisseden Ruiz'in ayak bileği iç yan bağında 2. derece zorlanma tespit edildi. oyuncu 4 hafta yok.

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