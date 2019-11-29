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Mr. Ajax Beşiktaş’ta! Beşiktaş genç yetenekleri keşfeden Sjaak Swaart ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
MR. AJAX BEŞİKTAŞ’TA

Erdal Torunoğulları yıllarca Ajax’a futbolcu bulan 81 yaşındaki Swaart ile el sıkıştı. 45 kişilik scout ekibi olan Swaart yetenekli oyuncuları ’a yönlendirecek.

Beşiktaş'tan devrim gibi karar... Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, 'Mr.Ajax' lakabıyla bilinen ile her konuda anlaştı. Geçtiğimiz gün 'da Swaart ile görüşen Torunoğulları, dünyanın birçok yerinde çalışan ve 45 kişilik scout ekibi olan tecrübeli isimle el sıkıştı. 81 yaşındaki Swaart, adına taramalar yaparak yetenekli isimleri keşfedecek.

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