29 Kasım 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Sporcu gençlere yüzde 100 destek

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
SPORCU GENÇLERE YÜZDE 100 DESTEK

Sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve , 28 ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile , vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar" dedi.

Sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile , vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN