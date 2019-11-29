Trabzon'da Sturridge sendromu

Trabzonspor, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.

bzonspor

Tra, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.