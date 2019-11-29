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Trabzon'da Sturridge sendromu

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2019
STURRİDGE SENDROMU

, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.

Trabzonspor, Sturridge ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı. Oyuncunun kas zarı yırtığının iyileştiği, kas sertlikleri yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Henüz kendini tam olarak hazır hissetmemesi nedeni ile bireysel çalışmalarına devam etmektedir" cümlesi ise dikkat çekiciydi.

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